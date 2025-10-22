Леонид Судаленко: Премия Почобуту - это поддержка всех политзаключенных 22.10.2025, 16:35

Леонид Судаленко

Режим дважды подумает, прежде чем ухудшать положение известных узников совести.

Правозащитник и бывший политзаключенный Леонид Судаленко в интервью «Радыё Свабода» рассказал о значении и влиянии премии имени Сахарова «За свободу мысли» 2025 года, которая была присуждена белорусскому политзаключенному Анджею Почобуту.

Эта премия окажет существенное влияние на ситуацию с политзаключенными, поскольку привлечет внимание международного сообщества к проблемам Беларуси, заявил Леонид Судаленко.

«Это моральная поддержка политзаключенных, число которых сегодня, к сожалению, в нашей стране не уменьшается. Кроме того, Анджей Почобут — прежде всего независимый журналист, и это тоже привлекает внимание, международное сообщество видит, в каких условиях работают независимые белорусские СМИ. Это также повышает доверие к независимым белорусским СМИ», — сказал правозашитник.

В то же время, Судаленко считает, что в отношении белорусского режима это своего рода сдерживающий фактор: «Режим, вероятно, дважды подумает, прежде чем ухудшать положение политзаключенных, особенно таких известных, как Анджей Почобут».

Судаленко затрудняется прогнозировать, как будет проходить освобождение Анджея Почобута.

«Мы все знаем об усилиях американской стороны и, сжав кулаки, надеемся, что Анджей Почобут, как и другие политзаключенные, будет освобожден как можно скорее, - заявил Леонид Судаленко. — Но мы видим, что режим ведет свою игру, и диктатор Лукашенко прямо заявил американской стороне: «Я всех освобожу, только вы их заберите.

Случай Николая Статкевича, который не захотел покидать страну и вернулся в тюрьму, свидетельствует о том, что в следующий раз режим может просто вывезти людей, извините, с мешками на головах, как это было с Сергеем Тихановским.

«Люди даже не будут знать, куда и как они едут. То есть, если режим захочет выбросить того или иного политзаключённого за границу, у него есть для этого все инструменты».

