Две трети американцев недовольны тем, как изменились США при Трампе: опрос 22.10.2025, 16:48

Дональд Трамп

Фото: Bloomberg

Больше половины американцев в целом не одобряют деятельность Трампа на посту президента.

Почти две трети американцев считают, что США движутся в неправильном направлении и высказывают недовольство влиянием президента Дональда Трампа на экономику, иммиграцию, расовые отношения и положение страны в мире. Об этом пишет Axios, ссылаясь на 16-й ежегодный опрос об американских ценностях, проводимый Институтом общественных исследований религии.

Согласно опросу PRRI, проведённому совместно с Институтом Брукингса, 62% респондентов заявили, что страна движется в неправильном направлении. Среди них лидируют демократы (92%) и независимые избиратели (71%). При этом лишь 24% республиканцев заявили, что страна движется в неправильном направлении. Разрыв в 68 пунктов между республиканцами и демократами по этому вопросу — самый большой за всю историю опросов PRRI.

Что показал опрос

Шесть из десяти американцев считают, что расовые отношения в США с начала года в основном ухудшились. Шесть из десяти американцев также считают, что сокращение федерального финансирования программ здравоохранения зашло слишком далеко.

Такая же доля респондентов выразила недовольство тем, как администрация Трампа взаимодействует с другими странами.

Большинство опрошенных (54%) считают, что тарифы Трампа на импортные товары зашли слишком далеко. Такая же доля (55%) считает, что сокращение федерального финансирования и грантов университетам и исследовательским институтам чрезмерно.

Кроме того, большинство американцев решительно выступают против агрессивных мер администрации Трампа по высылке миллионов нелегальных иммигрантов и тех, кто ранее имел статус защиты.

В целом, большинство американцев в целом не одобряют деятельность Трампа на посту президента (56%). При этом среди республиканцев процент тех, кто одобряет действия Трампа, составляет 86%, по сравнению с 32% среди независимых и всего 8% демократов.

При этом даже среди республиканцев значительная доля — почти 30% — дала Трампу низкую оценку за экономику и работу правительства.

Опрос 5543 взрослых (старше 18 лет) проводился онлайн с 15 августа по 8 сентября, с погрешностью выборки ±1,79 процентных пункта.

Результаты аналогичны результатам других крупных опросов: опрос AP-NORC, проведенный на этой неделе, показал, что 69% американцев считают, что страна движется в неправильном направлении, а 30% — в правильном. Опрос Gallup, проведённый в прошлом месяце, показал, что 67% американцев недовольны положением дел в США, а 29% — довольны.

