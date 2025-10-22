В «Минскэнерго» выявили более 20 антикоррупционных нарушений 1 22.10.2025, 17:27

Об этом заявила Генпрокуратура.

В РУП «Минскэнерго» выявлены многочисленные нарушения антикоррупционного законодательства — должностные лица занимались предпринимательской деятельностью, использовали служебное положение в личных целях и игнорировали нормы по предотвращению конфликта интересов, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В ходе надзорных мероприятий прокуроры установили более 20 фактов, когда должностные лица предприятия и его филиалов занимались бизнесом, что прямо запрещено законом.

Среди наиболее распространенных видов незаконной деятельности — грузовые и пассажирские перевозки, оптовая торговля и коммерческое консультирование. Все лица, допустившие нарушения, привлечены к административной ответственности. Согласно ч. 4 ст. 13.3 КоАП, за такие действия предусмотрен штраф от 10 до 30 базовых величин.

Кроме того, прокуроры выявили нарушения в сфере закупок, несоблюдение антикоррупционных норм при использовании служебного транспорта и факты игнорирования требований по предотвращению конфликта интересов.

Заместитель генпрокурора внес гендиректору предприятия представление с требованием устранить нарушения и привлечь виновных должностных лиц к ответственности. Исполнение акта надзора взято на контроль.

