Политолог: Есть важное отличие в подходах Трампа к Путину и Зеленскому 22.10.2025, 17:31

Григорий Месежников

Это показывает, к кому президент США ближе лично.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие два дня примет решение, стоит ли встречаться с Владимиром Путиным. Вашингтон дает понять: переговоры возможны только при реальном сдвиге Москвы по вопросу окончания войны.

Можно ли считать заявление Трампа своеобразным ультиматумом Кремлю? Об этом сайт Charter97.org поговорил со словацким политологом и президентом Института общественных проблем (IVO, Братислава) Григорием Месежниковым:

— Трудно оценивать это заявление и некоторые шаги Дональда Трампа. Думаю, что есть смысл просто подождать. А что касается его общего подхода к ситуации по российско-украинской войне — у него, судя по всему, превалирует желание каких-то личных результатов и достижений. У него есть такая идея, что ему необходимо стать лауреатом Нобелевской премии, и он пытается под это дело подвести ситуацию в разных регионах мира, принимая участие в каких-то шагах, связанных с этими конфликтами. Главное, чтобы были какие-то подвижки, которые помогли бы ему эту Нобелевскую премию получить.

Как это может проявиться — очень трудно делать какие-то прогнозы, потому что Дональд Трамп иногда был согласен с решениями, которые, например, для Украины невыгодны, а может быть, обстоятельства сложатся так, что это будет менее выгодно для России.

Мы сейчас являемся свидетелями того, каким образом Дональд Трамп формирует свою собственную позицию и свои собственные решения под влиянием каких-то ситуационных факторов.

— Если саммит в Будапеште откладывается, может ли это привести к усилению давления США на Россию — в виде санкций, помощи Украине или других рычагов?

— Усиление поставок вооружения для Украины, в том числе ракет «Томагавк», было бы желательным вариантом. Сначала Дональд Трамп открыто высказывался (по крайней мере — не выступал против поставок «Томагавков»), то есть уже была какая-то надежда, что в Украину будет поставлено какое-то количество ракет. Уже Владимир Зеленский должен был прилететь в Вашингтон, и тут произошел телефонный разговор между Путиным и Трампом. Дональд Трамп выступил с заявлением, в котором подверг сомнению то, что говорил до этого. После самой встречи с Зеленским решение по «Томагавкам», как я понимаю, стало довольно сложным. Теперь было объявлено, что будет организован саммит в Будапеште.

Думаю, что Дональд Трамп хотел бы таким образом как-то включиться в решение этой проблемы, но так, чтобы это не требовало от него каких-то решительных шагов в отношении России. Потому что по отношению к Зеленскому он действительно ведет себя довольно жестко при личных встречах, а по отношению к Путину — иногда делает какие-то критические заявления. Однако никогда на переговорах с Путиным так, как он ведет себя с Зеленским, себя не ведет.

Мне кажется, это показывает, к кому он ближе лично. Но насколько все это может повлиять на сам ход войны сейчас, трудно сказать.

