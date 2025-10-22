Получит ли Украина ракеты Tomahawk и Taurus: немецкий генерал дал прогноз 1 22.10.2025, 17:39

Россия сильно боится этого оружия.

Президент США Дональд Трамп пока желает быть нейтральным посредником, а не сторонником Украины, поэтому, скорее всего, на ракеты Tomahawk в ближайшем будущем рассчитывать не стоит.

Об этом немецкий бригадный генерал в отставке Клаус Виттманн заявил в интервью «Укринформу».

Он отметил, что даже если Трамп наконец поймет, что Путин играет с ним, тянет время и не хочет возможного прекращения огня или мира, это вовсе не означает, что он примет решение о максимальной военной поддержке Украины.

«Он отойдет в сторону и захочет вместо этого играть роль нейтрального посредника, а не сторонника Украины. И он видит войну против Украины скорее как дразнящее препятствие, потому что на самом деле хочет снова иметь нормальные отношения с Россией, прежде всего экономически выгодные. Поэтому угроза для России, которая содержалась в упоминании о Tomahawk, была нейтрализована звонком Путина еще до разговора с Зеленским. Это очень обидно, но Украине, видимо, не стоит ожидать Tomahawk в ближайшее время», - подчеркнул Виттманн.

В то же время он выразил убеждение, что вопрос ракет Taurus не снят с повестки дня, ведь Украине необходимы дальнобойные средства для ударов по РФ, чтобы перерезать логистику, наносить удары по командным центрам, военным аэродромам, стартовым площадкам и промышленным производственным объектам, а также по российской нефтедобыче.

При этом генерал подчеркивает, что все удары вглубь российской территории являются законными целями с военной точки зрения и согласно международному праву:

«Уже само намерение начать обучение украинских солдат, как управлять ракетами Taurus, стало бы сигналом. А как сильно Россия боится этого оружия, видно из ее реакции на упоминание о Tomahawk».

Он отметил, что вряд ли Берлин и Вашингтон учитывают действия друг друга в отношении передачи дальнобойных ракет, однако если бы США это сделали, то, возможно, для Германии было бы меньше препятствий.

