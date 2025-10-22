закрыть
22 октября 2025, среда, 18:28
В минском метро останавливались поезда

  • 22.10.2025, 18:03
На 24 минуты.

22 октября в то время, когда люди возвращались с работы, в минском метро произошел сбой, который привел к остановке поездов по всей Автозаводской линии.

Согласно сообщениям метрополитена, движение было временно остановлено в 16:42 из-за неисправности устройств на станции «Фрунзенская». Это привело к остановке движения по всей линии в целях безопасности.

Движение поездов полностью восстановили в 17:06. Таким образом, перерыв в движении составил 24 минуты.

