В минском метро останавливались поезда
- 22.10.2025, 18:03
На 24 минуты.
22 октября в то время, когда люди возвращались с работы, в минском метро произошел сбой, который привел к остановке поездов по всей Автозаводской линии.
Согласно сообщениям метрополитена, движение было временно остановлено в 16:42 из-за неисправности устройств на станции «Фрунзенская». Это привело к остановке движения по всей линии в целях безопасности.
Движение поездов полностью восстановили в 17:06. Таким образом, перерыв в движении составил 24 минуты.