Сикорский потроллил главу МИД Венгрии 22.10.2025, 18:33

3,180

Радослав Сикорский

Сийярто не понравилось заявление главы МИД Польши о Путине.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский высмеял своего венгерского коллегу Петера Сийярто, которому не понравились угрозы посадить самолет с Путиным.

Обмен резкими заявлениями министров произошел в соцсети X.

Петер Сийярто распространил новость о том, что Радослав Сикорский не исключил: если кремлевский правитель по дороге в Будапешт воспользуется польским воздушным пространством, самолет с ним могут принудительно посадить.

Сикорский отметил, что не может гарантировать того, что «независимый суд не обяжет польское правительство задержать самолет с Владимиром Путиным на борту».

«Говорит ли Радослав Сикорский о независимом суде, который по приказу Дональда Туска отказался выдать террориста, который взорвал газопровод «Северный поток-2»?» — прокомментировал Сийярто.

Реакция Сикорского не заставила себя ждать. Он заявил, что гордится решением польского суда, а также пожелал успехов командующему украинских Сил беспилотных систем, этническому венгру Роберту Бровди, в попытках вывести из строя нефтепровод «Дружба».

«Петер, я горжусь польским судом, который постановил, что саботаж против захватчика не является преступлением. Более того, я надеюсь, что вашему храброму соотечественнику, майору «Мадяру», наконец удастся вывести из строя нефтепровод, который питает военную машину Путина, и вы будете получать свою нефть через Хорватию», — написал Сикорский.

Напомним, в конце августа Венгрия запретила въезд за атаки на нефтепровод «Дружба» украинскому командующему Сил беспилотных систем, этническому венгру Роберту Бровди.

После этого министр иностранных дел Украины Андрей Сибига крайне жестко отреагировал на такое решение Венгрии.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com