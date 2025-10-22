«Сохраняйте спокойствие и продолжайте применять санкции» 22.10.2025, 18:55

В Европарламенте призвали усилить давление на Лукашенко.

22 октября в Европейском парламенте во время пленарной сессии в Страсбурге прошли дебаты о ситуации в Беларуси. Парламентарии и европейские чиновники призвали к освобождению всех политзаключенных и говорили о необходимости сохранения санкций против диктатора, сообщает корреспондент сайта Charter97.org.

Европейский союз продолжит давление на диктатуру, заявил Еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен:

— Избирательное освобождение политзаключенных (хотя и отрадное событие) — это тактический жест, а не систематическое изменение. Даже несмотря на эти освобождения, репрессии против белорусского населения продолжаются безостановочно. Более того, они даже усилились. Пока мы не увидим изменений, мы не смягчим нашу позицию.

Мы призываем к немедленному и безоговорочному освобождению всех политзаключенных и прекращению репрессий… Белорусские власти также должны прекратить содержания под стражей без связи с внешним миром и жестокое обращение с заключенными. Пока мы не увидим кардинальных изменений в этих областях, мы будем продолжать оказывать давление на режим, — сказал Дэн Йоргенсен.

Еврокомиссар напомнил о судьбе лидера белорусской оппозиции Николая Статкевиче, который отказался покидать Беларусь во время депортации политзаключенных:

— Особую обеспокоенность вызывает случай политзаключенного Николая Статкевича. После отказа от высылки из Беларуси после освобождения 11 сентября его местонахождение неизвестно. Группа экспертов ООН заявила, что он может стать жертвой насильственного исчезновения. Мы призываем белорусские власти немедленно сообщить о месте его содержания и в конечном итоге освободить его, не прибегая к принудительной депортации из Беларуси.

О лидере белорусской оппозиции говорили и евродепутаты. Законодатель из Литвы Витянис Андрюкайтис отметил:

— После освобождения Николай Статкевич отказался покинуть свою страну и свой народ, но пропал без вести. Существует высокая вероятность того, что он, предположительно, снова находится в тюрьме.

Депутат от Нидерландов Тейс Реутен также напомнил о Николае Стакевиче и призвал усилить санкции против режима:

— Представьте, что вы месяцами и годами ничего не знаете о своих близких, осуждены по сфабрикованным обвинениям и заключены в тюрьму в суровых условиях. Такова реальность при жестоком режиме путинской марионетки Лукашенко. Такова реальность семьи лидера оппозиции Николая Статкевича, освобожденного около шести лет назад, а теперь снова находящегося в тюрьме без связи с внешним миром.

Мы требуем немедленного прекращения систематических репрессий против белорусского народа и безоговорочного освобождения всех политзаключенных. Усиливайте санкции и не забывайте о Беларуси. Жыве Беларусь!

Об остающихся в застенках тысячах политзаключенных напомнил польский депутат Мариуш Каминский:

— К сожалению, освобождение Сергея Тихановского — это не признак перемен в Беларуси, а циничная игра диктатора. Минские тюрьмы не опустошаются; напротив, режим продолжает удерживать тысячи политзаключённых. Наши действия против Лукашенко должны быть жёсткими и последовательными. Санкции против режима Лукашенко должны быть сохранены и продолжены.

Польский законодатель Анджей Халицкий отметил:

— Александр Лукашенко — диктатор. Александр Лукашенко — узурпатор. И он знает, и мы знаем, что в 2020 году он проиграл выборы и украл президентский пост. Санкции работают. Место Александра Лукашенко — перед международным трибуналом в Гааге. Сохраняйте спокойствие и продолжайте применять санкции.

Польский депутат Михал Щерба говорил о будущем Беларуси:

— Беларусь не обречена на кошмар диктатуры Лукашенко и на зависимость от путинской России, на сотрудничество со злом. Я мечтаю о свободной и демократической Беларуси, решающей своё будущее на основе воли общества, интегрирующейся в Европу и живущей в дружбе с соседями.

