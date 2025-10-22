Белорусов экстренно предупредили о проблемах с картами 22.10.2025, 19:06

Запасайтесь наличными.

В пресс-службе Банковского процессингового центра (БПЦ) предупредили о «срочных технологических работах», на протяжении которых могут наблюдаться проблемы с платёжными картами и снятием наличных в банкоматах.

Хорошая новость заключается в том, что продлится это недолго, да и вообще – ночью.

Согласно данным БПЦ, техработы пройдут в ночь на четверг, 23 октября, с 03:20 до 06:30. Это необходимо для того, чтобы обновить модули на аппаратно-программном комплексе Банковского процессингового центра, объяснили в пресс-службе. Из-за этого в указанный промежуток времени у многих белорусов могут наблюдаться «краткосрочные перерывы в обслуживании карт».

