Насколько счастливым человеком нужно быть, чтобы жить долго 22.10.2025, 19:24

Когда проявляется «спасительный» эффект?

Людям, которые считают себя счастливчиками, повезло: возможно, жизнерадостность поможет им прожить сравнительно долгую жизнь. Группа ученых из Румынии и Пакистана выявила статистическую связь между субъективным благополучием и вероятностью преждевременной смерти от неинфекционных заболеваний (НИЗ), пишет «Нож».

Команда проанализировала массив данных о состоянии здоровья жителей 123 стран в период с 2006 по 2021 год. Исследователи обращали внимание на долю смертей от НИЗ, изучали отчеты местных организаций здравоохранения и результаты опросов граждан.

Для оценки уровня счастья людей авторы опросов использовали шкалу Life Ladder scale, она же «Лестница Кантрила». Суть метода такова: чтобы измерить степень благополучия человека, его просят указать свое место на вымышленной лестнице. Так, нулевой показатель соответствует чудовищной печали, а десять — абсолютному счастью.

Согласно результатам метаисследования, средняя доля смертей от НИЗ по всему миру — 19%. Очевидно, что данные менялись от страны к стране: в Швейцарии люди умирали по этой причине в 7,5% случаев, а, скажем, в Узбекистане — уже в 43%.

Если верить выводам ученых, «спасительный» эффект счастья проявляется, когда средний уровень субъективного благополучия в стране превышает отметку 2,7 по десятибалльной шкале. Как оказалось, рост среднего уровня удовлетворенности жизнью на 1% коррелирует со снижением риска смерти граждан 30–70 лет от НИЗ на 0,43%.

Не существует такого понятия, как „слишком много счастья”, — уточнила Юлия Кристина Юга, соавтор исследования из Университета Альба-Юлия (Румыния). — Исследование не выявило момента, когда предельная польза для здоровья становится незначительной или меняется на противоположную».

Конечно, одно только счастье — это не универсальная «пилюля» от болезней сердца, рака, астмы и диабета. По словам ученых, вероятность возникновения опасных заболеваний также прямо зависит от образа жизни людей, экологических и экономических факторов.

