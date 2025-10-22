закрыть
22 октября 2025
Крым находится на грани водного коллапса

1
  • 22.10.2025, 19:33
  • 2,048
Запасы заканчиваются, у оккупантов начинается паника.

Временно оккупированный Крым вновь оказался на пороге серьезной водной проблемы, уже действуют почасовые графики подачи воды, а запасы в водохранилищах Алушты обеспечат город лишь на 85–90 дней. При этом плана действий у оккупационной власти нет, сообщает украинский Центр Нацсопротивления.

Российские оккупационные чиновники из так называемого «госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма» фактически признали критическую ситуацию с водоснабжением Восточного Крыма. Наиболее остро проблема стоит в Алуште, где ограниченные запасы воды заставили власти с 1 октября ввести почасовые графики подачи и снизить давление в системе до минимума.

По информации источников в Крыму, ситуация вызвала панику среди местных «чиновников». В Симферополе активно обсуждают, кого объявят «виновным» в случае масштабного коллапса: руководство «госкомитета» или администрацию Аксенова. Сам коллаборант Аксенов пытается снять с себя ответственность, обвиняя в кризисе Министерство обороны РФ, которое массово забирает воду для нужд военных объектов и полигонов.

В политических кругах оккупантов активно обсуждается возможность новой «ротации кадров» в крымской администрации, если ситуация с водоснабжением не улучшится до конца года. При этом чиновники Алушты признают, что реального плана действий нет, снабжение зависит только от осадков и внутренних резервов, которых катастрофически не хватает.

Местные жители уже готовятся к худшему. В отдельных районах Алушты люди вынуждены набирать воду из технических источников, а коммунальные службы развозят воду цистернами. Она непригодна для питья, но альтернативы нет.

Эксперты предупреждают, что если ситуация не изменится до конца декабря, Крым может столкнуться с масштабной водной кризисной ситуацией впервые с 2020 года.

