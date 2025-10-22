The Economist: Уроки дерзкого ограбления Лувра 22.10.2025, 19:45

Музейные кражи стали удивительно распространенным явлением.

На это ушло всего семь минут. Двое грабителей в масках, воспользовавшись лестницей, установленной на грузовике, проникли утром 19 октября в Галерею Аполлона в Лувре, разбили защитное стекло двух витрин и похитили девять предметов ювелирного искусства эпохи французского императора Наполеона I Бонапарта и французских монархов. Убегая на скутерах с сообщниками, они уронили одно из украшений, пишет The Economist (перевод — сайт Charter97.org).

Похищенные восемь экспонатов, описанные как «бесценные», входили в национальное собрание королевских драгоценностей. Среди них — изумрудное ожерелье и серьги, подаренные Наполеоном своей жене Марии-Луизе на свадьбу в 1810 году, а также тиара императрицы Евгении, украшенная более чем тремя тысячами жемчужин и бриллиантов. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал нападение «атакой на историю Франции».

Эксперты сравнивают кражу с легендарным ограблением музея Изабеллы Стюарт Гарднер в Бостоне в 1990 году. «Никто не думал, что кто-то осмелится украсть из Лувра», — говорит голландский специалист по кражам предметов искусства Артур Бранд.

Подобные дерзкие ограбления — второй по распространённости тип музейных ограблений в мире. Лишь менее половины похищенных предметов обычно удаётся вернуть.

Французские власти расследуют, как в центре Парижа грузовик смог подъехать к Лувру незамеченным. Министр юстиции Жеральд Дарманен заявил, что инцидент «ужасно портит имидж Франции». В отчётах аудиторов говорится о проблемах с обновлением систем безопасности музея. Министр культуры Рашида Дати признала: «Это результат 40 лет пренебрежения».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com