«Друг Миша» отрекся от Лукашенко 22.10.2025, 19:57

Михаила Гуцериева

Российский олигарх Гуцериев выиграл суд по санкциям Евросоюза.

Суд ЕС постановил отменить санкции против российского бизнесмена Михаила Гуцериева, которого Лукашенко называл «другом Мишей», за 2024 год. Но его иск не распространялся на 2025 год, и он де-юре остается в санкционном списке.

«Суд отменяет решение Совета ЕС от 26 февраля 2024 года в той части, в которой оно касается Михаила Сафарбековича Гуцериева», — сказано в документе.

Произошедшая отмена касается решений о продлении санкций, введенных «в связи с ситуацией в Беларуси и вовлеченностью Беларуси в российскую агрессию против Украины».

В своих попытках добиться отмены санкций Михаил Гуцериев упирал, «что с июня 2022 года у него больше нет никаких деловых интересов в Беларуси» и предоставлял график продажи активов.

В частности, его представители заявили в суде, что его проект по строительству горно-обогатительного комбината в Нежине был национализирован белорусским государством в 2023 году. Гуцериев даже привел письма Совета Министров Беларуси от 30 августа 2023 года и от 5 сентября 2023 года, подписанные директором компании «Славкалий», в которых говорится, что проект был национализирован, и «Славкалий» больше не отвечает за него. И что теперь это будет делать государственная компания «Недра Нежина», в которой «Славкалий» не имеет участия. Также было расторгнуто инвестиционное соглашение между GCM Global Energy, создавшей «Славкалий», и правительством Беларуси.

Гуцериев также утверждал в суде, что у него нет больше недвижимости в Беларуси, включая отель Renaissance в Минске.

Cанкции будут действовать пока фамилия Гуцериева будет находится в черном списке. По меньшей мере, это срок до 28 февраля 2026 года.

Напомним, в 2024 году чешские издания Denik N и Respekt со ссылкой на закрытые документы чешской полиции и спецслужб писали, что российский миллиардер Михаил Гуцериев в 2022 году пытался продать секреты Лукашенко и Путина Федеральному бюро расследований (ФБР) США в обмен на снятие западных санкций с себя и своего бизнеса.

