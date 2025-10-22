закрыть
Путин испугался лететь на саммит G20

5
  • 22.10.2025, 20:08
  • 2,678
Путин испугался лететь на саммит G20

В ЮАР его могут арестовать.

Российский диктатор Владимир Путин не планирует лично участвовать в саммите G20, который состоится в конце ноября в Южно-Африканской Республике. Об этом сообщает The Moscow Times в среду, 22 октября.

«Путин не будет лично участвовать, но Россия, как мы и говорили, будет представлена на достойном уровне», — заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Издание отметило, что решение Путина отказаться от поездки не является неожиданным. ЮАР подписала Римский статут — основополагающий документ Международного уголовного суда в Гааге, который выдал ордер на арест российского диктатора за военные преступления. В 2023 году Путин уже отменил визит в ЮАР на саммит БРИКС.

Пока неизвестно, кто именно будет представлять Россию на G20 в ЮАР.

Отметим, ранее Путин отказался полететь на саммит БРИКС в Бразилию из-за угрозы ареста. Вместо него полетел глава МИД Сергей Лавров.

