Путин испугался лететь на саммит G20 5 22.10.2025, 20:08

2,678

В ЮАР его могут арестовать.

Российский диктатор Владимир Путин не планирует лично участвовать в саммите G20, который состоится в конце ноября в Южно-Африканской Республике. Об этом сообщает The Moscow Times в среду, 22 октября.

«Путин не будет лично участвовать, но Россия, как мы и говорили, будет представлена на достойном уровне», — заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Издание отметило, что решение Путина отказаться от поездки не является неожиданным. ЮАР подписала Римский статут — основополагающий документ Международного уголовного суда в Гааге, который выдал ордер на арест российского диктатора за военные преступления. В 2023 году Путин уже отменил визит в ЮАР на саммит БРИКС.

Пока неизвестно, кто именно будет представлять Россию на G20 в ЮАР.

Отметим, ранее Путин отказался полететь на саммит БРИКС в Бразилию из-за угрозы ареста. Вместо него полетел глава МИД Сергей Лавров.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com