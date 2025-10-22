На Комаровке до сих пор продают белорусские клубнику и малину

На Комаровке до сих пор продают белорусские клубнику и малину1
Сколько они стоят.
На столичном Комаровском рынке в конце октября еще продают белорусские ягоды. Журналисты tochka.by выяснили, как такое возможно и сколько они стоят.
Голубикой осенью давно никого не удивишь. Поздние сорта созревают ближе к сентябрю, хранится ягода хорошо, поэтому и сейчас ее достаточно на рынках. Но цены уже кусаются: за килограмм просят около Br50.
Малина ныне — это тоже не экзотика. Второй ее урожай созревает в наших широтах как раз осенью. Малины на рынке еще больше, чем голубики. Цена — до Br20.
А вот наличие белорусской клубники на Комаровке удивляет. Как и цена на нее: за килограмм там просят Br35, хотя еще месяц назад она была в три раза ниже.
Как оказалось, клубнику вырастили в теплице — отсюда и такая цена.
По-прежнему полно на рынке клюквы. Ее можно купить по Br11,9 за кило.