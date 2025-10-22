закрыть
22 октября 2025
На Комаровке до сих пор продают белорусские клубнику и малину

  22.10.2025, 20:20
На Комаровке до сих пор продают белорусские клубнику и малину

Сколько они стоят.

На столичном Комаровском рынке в конце октября еще продают белорусские ягоды. Журналисты tochka.by выяснили, как такое возможно и сколько они стоят.

Голубикой осенью давно никого не удивишь. Поздние сорта созревают ближе к сентябрю, хранится ягода хорошо, поэтому и сейчас ее достаточно на рынках. Но цены уже кусаются: за килограмм просят около Br50.

Малина ныне — это тоже не экзотика. Второй ее урожай созревает в наших широтах как раз осенью. Малины на рынке еще больше, чем голубики. Цена — до Br20.

А вот наличие белорусской клубники на Комаровке удивляет. Как и цена на нее: за килограмм там просят Br35, хотя еще месяц назад она была в три раза ниже.

Как оказалось, клубнику вырастили в теплице — отсюда и такая цена.

По-прежнему полно на рынке клюквы. Ее можно купить по Br11,9 за кило.

