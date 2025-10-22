В ЕС поставили Сербии ультиматум из-за России

В ЕС поставили Сербии ультиматум из-за России2
Брюссель озвучил условие вступления в союз.
Сербия не станет членом Европейского Союза, пока не присоединится к санкциям Брюсселя против России. Об этом говорится в сегодняшней резолюции. Европейского парламента.
В целом резолюция посвящена проблеме политического насилия и репрессий против оппозиции в Сербии, где уже год продолжаются протесты против коррупции и фальсификаций на выборах.
«Поддерживая права сербских студентов и граждан на мирный протест, Парламент призывает к подотчетности и демократическим реформам в стране. [Евродепутаты] глубоко обеспокоены напряженной и поляризованной атмосферой, которая подпитывается языком ненависти, антиевропейской и пророссийской пропагандой, а также кампаниями дискредитации, которые распространяются контролируемыми правительством СМИ и чиновниками», — говорится в заявлении Европарламента.
Депутаты Европарламента считают сербскую власть ответственной за «эскалацию репрессий, нормализацию насилия и ослабление демократии в стране».
«Европарламент подчеркивает свою твердую приверженность перспективам членства Сербии в ЕС при условии достижения заметного прогресса в соблюдении демократии, верховенства права и основных прав, а также полного соответствия Общей внешней политике и политике безопасности ЕС и санкциям против России», — говорится в заявлении.