В ЕС поставили Сербии ультиматум из-за России 2 22.10.2025, 20:46

Брюссель озвучил условие вступления в союз.

Сербия не станет членом Европейского Союза, пока не присоединится к санкциям Брюсселя против России. Об этом говорится в сегодняшней резолюции. Европейского парламента.

В целом резолюция посвящена проблеме политического насилия и репрессий против оппозиции в Сербии, где уже год продолжаются протесты против коррупции и фальсификаций на выборах.

«Поддерживая права сербских студентов и граждан на мирный протест, Парламент призывает к подотчетности и демократическим реформам в стране. [Евродепутаты] глубоко обеспокоены напряженной и поляризованной атмосферой, которая подпитывается языком ненависти, антиевропейской и пророссийской пропагандой, а также кампаниями дискредитации, которые распространяются контролируемыми правительством СМИ и чиновниками», — говорится в заявлении Европарламента.

Депутаты Европарламента считают сербскую власть ответственной за «эскалацию репрессий, нормализацию насилия и ослабление демократии в стране».

«Европарламент подчеркивает свою твердую приверженность перспективам членства Сербии в ЕС при условии достижения заметного прогресса в соблюдении демократии, верховенства права и основных прав, а также полного соответствия Общей внешней политике и политике безопасности ЕС и санкциям против России», — говорится в заявлении.

