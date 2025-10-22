Блогер из Гомеля пообещал разыграть 30 квартир и $1,5 миллиона
- 22.10.2025, 20:58
Участников челленджа задерживают белорусские силовики.
В Минске молодые люди присоединились к челленджу блогера Mellstroy (Андрея Бурима), сообщают силовики.
Они «устраивают несанкционированные массовые мероприятия», «повреждают чужое имущество» и «создают помехи транспорту».
Участников челленджа задерживают.
Судя по всему, всплеск нарушений связан с челленджем стримера Mellstroy, который пообещал разыграть 30 квартир и $1,5 млн за лучшие видео с упоминанием его казино.
Андрей Бурим (Mellstroy) — белорусский стример из Гомеля. В начале карьеры вел трансляции на Twitch и YouTube, где прославился агрессивным стилем и провокационными челленджами.
В 2020 году стал центральной фигурой скандала после стрима, на котором ударил модель Алену Ефремову — за это был осужден по статье о побоях и приговорен к исправительным работам и штрафу. В 2024 году во время прямого эфира собрал более 720 тысяч зрителей, установив рекорд для русскоязычного сегмента.