Бригадный генерал армии США: Трампу нужно отправить военных в Украину
- 22.10.2025, 21:10
Путин — бумажный тигр.
Президенту США Дональду Трампу стоит отправить в Украину американских солдат, а также одобрить отправку военных из стран‑союзников по НАТО. Такое мнение высказал бригадный генерал армии США в отставке Стивен Андерсон в эфире CNN.
«По сути, Владимир Путин — это бумажный тигр. Его армия неэффективна. Я имею в виду, они как улитка. Они могли бы продвинуться дальше от восточной границы Украины три с половиной года назад и уже были бы в Польше. Вот насколько его армия неэффективна. США должны поддержать Владимира Зеленского, поддержать Украину, которая сражается за всех нас», — сказал он.
Андерсон добавил, что Трампу стоит передать Украине крылатые ракеты Tomahawk. Также он считает, что США должны одобрить отправку американских солдат и военных из других стран НАТО в Украину, которые обслуживали бы в стране американскую военную технику.
Кроме того, бригадный генерал армии США в отставке заявил, что украинские дроны нужно начать производить в США. Он отметил, что это пойдет на пользу обороне самих Штатов.