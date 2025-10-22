закрыть
22 октября 2025, среда, 21:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ученые нашли природное средство для здоровья печени

  • 22.10.2025, 21:27
Ученые нашли природное средство для здоровья печени

Оно способно восстанавливать метаболический баланс.

Бразильские ученые из Университета Сан-Паулу и Федерального университета Риу-Гранди-ду-Сул установили, что экстракт листьев бергамота способен восстанавливать метаболический баланс и защищать печень при ожирении. Исследование опубликовано в журнале Food Research International.

В эксперименте лабораторным крысам с индуцированным ожирением в течение нескольких недель вводили экстракт листьев бергамота (Citrus bergamia). На момент завершения исследования животные продемонстрировали улучшение показателей липидного обмена: у крыс снижался уровень общего холестерина и триглицеридов, а концентрация «хорошего» HDL-холестерина повышалась. Кроме того, грызуны теряли вес и общую жировую массу.

Биохимический анализ показал, что бергамот обладает выраженным антиоксидантным и противовоспалительным действием. Соединение снижает количество активных форм кислорода и воспалительных цитокинов в клетках печени. Эти эффекты препятствуют развитию метаболически ассоциированной жировой болезни печени, одного из основных осложнений ожирения.

Авторы подчеркивают, что экстракт листьев бергамота может стать перспективным природным средством профилактики метаболических нарушений. Следующим этапом, по их словам, станут клинические испытания на людях. Они позволят уточнить оптимальные дозировки и подтвердить безопасность вещества при длительном применении.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Трамп и Рубио отказались от дальнейших контактов с Москвой?
Трамп и Рубио отказались от дальнейших контактов с Москвой? Иван Яковина
Путин сделал шаг в направлении пропасти
Путин сделал шаг в направлении пропасти Аббас Галлямов
Трамп, Путин и «Томагавки»
Трамп, Путин и «Томагавки» Владимир Фесенко
Окончательная победа
Окончательная победа Леонид Невзлин