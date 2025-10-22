закрыть
Литва вручила Беларуси ноту протеста

  • 22.10.2025, 21:47
  • 1,860
Литва вручила Беларуси ноту протеста

ВРИО белорусского посла вызвали в МИД страны.

В Министерство иностранных дел Литвы был вызван ВРИО посла Беларуси, которому вручили ноту протеста в связи с повторяющимися и учащающимися случаями нарушения воздушного пространства, сообщает Delfi.

21 октября вечером с помощью радиолокаторов зафиксировали группу метеозондов, которые нелегально залетели на территорию Литвы, что создало опасность для гражданской авиации и общественного порядка. Из-за закрытия Вильнюсского аэропорта были и прямые финансовые убытки.

МИД Литвы подчеркнул, что нарушение воздушного пространства — это грубое попрание международного права и призвал Беларусь обеспечить контроль своего воздушного пространства, напомнил о прежних нарушениях такого характера и потребовал их расследовать и пресечь такие действия в будущем. Кроме того, МИД предупредил, что если подобное повторится, Литва оставляет за собой право применять ответные меры.

Напомним, из-за метеозондов с контрабандными сигаретами во вторник был закрыт Вильнюсский аэропорт. Он возобновил работу только в среду утром.

Премьер-министр Инга Ругинене заявила, что если в Литву из Беларуси по-прежнему будут запускать метеозонды, может быть принято решение о закрытии границы.

