Литва вручила Беларуси ноту протеста 22.10.2025, 21:47

1,860

ВРИО белорусского посла вызвали в МИД страны.

В Министерство иностранных дел Литвы был вызван ВРИО посла Беларуси, которому вручили ноту протеста в связи с повторяющимися и учащающимися случаями нарушения воздушного пространства, сообщает Delfi.

21 октября вечером с помощью радиолокаторов зафиксировали группу метеозондов, которые нелегально залетели на территорию Литвы, что создало опасность для гражданской авиации и общественного порядка. Из-за закрытия Вильнюсского аэропорта были и прямые финансовые убытки.

МИД Литвы подчеркнул, что нарушение воздушного пространства — это грубое попрание международного права и призвал Беларусь обеспечить контроль своего воздушного пространства, напомнил о прежних нарушениях такого характера и потребовал их расследовать и пресечь такие действия в будущем. Кроме того, МИД предупредил, что если подобное повторится, Литва оставляет за собой право применять ответные меры.

Напомним, из-за метеозондов с контрабандными сигаретами во вторник был закрыт Вильнюсский аэропорт. Он возобновил работу только в среду утром.

Премьер-министр Инга Ругинене заявила, что если в Литву из Беларуси по-прежнему будут запускать метеозонды, может быть принято решение о закрытии границы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com