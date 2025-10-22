Оба варианта — не в пользу Путина Аббас Галлямов

22.10.2025, 21:55

2,182

Аббас Галлямов

Глава Кремля не в состоянии остановиться.

Путин мечтает, чтобы Трамп отстал от него примерно так же, как он отстал от Канады или забыл про Гренландию. Добиться этого российскому президенту было бы гораздо проще, если бы он прекратил обстреливать украинские города и минимизировал число жертв среди мирных жителей. Если бы война свелась исключительно к боевым действиям на фронте, то она привлекала бы гораздо меньше внимания СМИ и общественности, а те не давили бы своими ожиданиями на Трампа.

Что движет Путиным, почему он оказывается не в состоянии действовать оптимальным для самого же себя образом? Я вижу здесь две возможные причины:

Первая – Путин не в состоянии приказать военным скорректировать обстрелы, боясь вмешиваться в работу машины, которая и без того еле функционирует. Президент опасается истеричной реакции в духе «ну тогда сам воюй!» Пока еще военные хотя бы отчасти воспринимают войну как свое собственное дело, «дело чести», но внутренне они уже надломились и ждут только повода, чтобы снять с себя ответственность за результат, переложив его на плечи политического руководства. Дескать, раз вы не даете нам возможность воевать в полную силу, то и за отсутствие успеха не спрашивайте.

Второй вариант – ненависть. Путин настолько ненавидит украинцев, что не в состоянии остановиться. Узнавая каждое утро о новых жертвах, он удовлетворенно улыбается и это позволяет ему хоть как-то примириться с тем, что победы как не было так и нет.

Оба варианта – не в пользу Путина.

Есть еще версия, гласящая, что российские военные обстреливают тылы, блокируя таким образом возможность перебросить обороняющийся их системы ПВО на фронт, но она не объясняет той частоты, с которой проводятся обстрелы мирных городов. Чтобы не позволять оставить беззащитными города, можно бить в их направлении гораздо реже, да и опять же – избегая жилых массивов.

Такого приказа Путин почему-то не дает и здесь мы опять возвращаемся к двум первым версиям.

Аббас Галлямов, «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com