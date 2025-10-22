Банки массово вводят валютные изменения
- 22.10.2025, 22:16
Оно связано с поврежденными купюрами.
«Альфа-Банк» с 22 октября снизил комиссию за замену изношенных и поврежденных банкнот. Теперь сбор составляет 5%, но не менее 5 рублей. Ранее аналогичные меры приняли и другие банки.
Важно, чтобы банкноты для обмена сохраняли признаки платежности, а их подлинность не вызывала сомнений, уточняют в «Альфа-Банке». Если эти условия соблюдены, банкноты могут быть обменены на дензнаки той же иностранной валюты — доллары или евро.
С 17 октября «Паритетбанк» установил комиссию за обмен изношенных или поврежденных, но платежеспособных банкнот долларов и евро в размере 5% от суммы, минимум 5 рублей.
«Технобанк» с 10 октября скорректировал тариф за эту услугу — 5% от суммы, минимум 10 рублей. Правило действует для долларов, евро и российских рублей. Для клиентов филиалов «Технобанка» вне Минска возможен иной размер комиссии, уточняли в банке.
«МТБанк» с 3 октября снизил комиссию за обмен поврежденных банкнот с 8% до 5%, минимальный сбор при этом составляет 10 рублей.
Напомним, что недавно Лукашенко раскритиковал белорусские банки, которые отказываются брать некоторые доллары.
«Давайте договоримся, с 1 января 2026 года наличие таких фактов автоматически повлечет дисциплинарную ответственность руководителя банка, — заявил он — обижать людей какими-то надуманными вопросами нельзя».