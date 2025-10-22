закрыть
22 октября 2025, среда, 22:40
Итальянцы забраковали белорусское Perfecco

  22.10.2025, 22:25
Итальянцы забраковали белорусское Perfecco

Минский завод оспаривал это решение.

Российская коллегия Палаты по патентным спорам отказала Минскому заводу игристых вин в регистрации товарного знака Perfecco для игристого вина. Ведомство сочло его имитацией названия Prosecco, указано в опубликованном приложении к решению.

Решение принималось с учётом обращения итальянского консорциума виноделов Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata Prosecco (Prosecco DOC), который выразил обеспокоенность по поводу заявки Минского завода.

Заявка на регистрацию Perfecco была подана в ноябре 2023 года. Изначально Роспатент отказал производителю в правовой охране, и Минский завод оспаривал это решение — в процессе к делу подключились представители консорциума Prosecco DOC.

В решении коллегии отмечается, что товарный знак Prosecco консорциума уже зарегистрирован в России для маркировки вин. При этом Perfecco, по мнению ведомства, имитирует обозначение Prosecco, которое является наименованием места происхождения товара (НМПТ), зарегистрированным в России с приоритетом с 2013 года.

