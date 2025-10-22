The Washington Post: Cаммит в Будапеште сорвался, не начавшись 22.10.2025, 22:55

Путин и Дональд Трамп

Понадобился всего один телефонный разговор.

История с будапештским саммитом Путина и Дональда Трампа, который закончился так и не начавшись, дает четкое понимание, как именно следует действовать президенту США, чтобы остановить войну в Украине — надо жестко давить на Кремль. Об этом говорится в редакционной статье The Washington Post (WP).

Журналисты издания отмечают, что планы по саммиту в Венгрии развалились меньше чем за неделю. Понадобился всего один телефонный разговор между госсекретарем США Марко Рубио и главой МИД России Сергеем Лавровым, чтобы американцы убедились, что россияне не отказались от своих намерений уничтожить Украину как государство.

Похожая история была с Аляской, напоминает редакция WP. Тогда американцы тоже думали, что россияне вроде бы готовы договариваться, однако впоследствии стало понятно, что это не так. И когда американцы наконец это поняли, начали помогать разведданными украинской кампании ударов по российским НПЗ.

Однако саммит в Будапеште сорвался, не начавшись, потому что американцам стало все понятно значительно быстрее. Когда Трамп начал рассматривать возможность отправки крылатых ракет «Томагавк» в Украину, в Москве публично заговорили о неприемлемости этого шага. В конце концов все вылилось в инициированный Кремлем телефонный разговор между Путиным и Трампом, по итогам которого президент США сразу снял «Томагавки» с повестки дня, чтобы «дать шанс дипломатии». Однако не прошло и недели, как дипломатия провалилась.

