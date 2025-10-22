США сняли ключевое ограничение на применение Украиной дальнобойных ракет 22.10.2025, 23:40

ВСУ уже воспользовались этим решением.

Администрация президента США Дональда Трампа сняла ключевое ограничение на использование Украиной ракет большой дальности, поставленных западными союзниками. Это решение фактически позволяет Киеву наносить удары по целям на территории России и усиливает военное давление на Кремль, сообщили американские чиновники в беседе с The Wall Street Journal.

21 октября украинские военные уже применили британскую крылатую ракету Storm Shadow для удара по химическому заводу в Брянске, напоминает издание.

Как отмечает WSJ, разрешение США на использование таких ракет против целей в России было принято после того, как полномочия по санкционированию подобных атак перешли от министра обороны Пита Хегсета к главнокомандующему войсками США в Европе генералу Алексусу Гринкевич, который одновременно возглавляет и объединенное командование НАТО в регионе.

Эта перестановка совпала с инициативой президента Трампа усилить давление на Кремль и подтолкнуть его к переговорам о прекращении войны, в том числе за счет возможного одобрения поставок Украине американских крылатых ракет Tomahawk, дальность которых превышает 1600 километров.

