Какие продукты помогают уснуть и спать глубже 22.10.2025, 23:55

Природные «снотворные».

Исполнение мечты о полноценном сне может начаться с самого простого — вечернего перекуса.

Если вы хотите отказаться от снотворных и найти естественный способ уснуть быстрее и спать глубже, некоторые продукты способны стать вашими союзниками. Они помогают расслабиться, наладить циркадные ритмы и снять внутреннее напряжение, пишет New Voice.

Вишня — натуральный источник мелатонина

Кислая вишня — редкий природный источник мелатонина, гормона, отвечающего за цикл сна и бодрствования. Исследование American Journal of Therapeutics показало: взрослые, которые ежедневно пили вишневый сок, спали на час дольше и чувствовали себя более отдохнувшими.

Мунг — боб для спокойствия

Небольшие зеленые бобы мунг богаты магнием, витаминами группы B и фолиевой кислотой — веществами, которые поддерживают нервную систему и снижают уровень стресса. Полстакана вареных бобов несколько раз в неделю способствует расслаблению и улучшению качества сна.

Кимчи — пробиотик для хорошего самочувствия

Корейское блюдо из ферментированных овощей богато пробиотиками, которые укрепляют микрофлору кишечника и способствуют выработке серотонина и ГАМК — нейромедиаторов, отвечающих за спокойствие. Диетологи советуют есть ¼−½ стакана кимчи или мисо несколько раз в неделю, чтобы поддерживать эмоциональный баланс и крепкий сон.

Тыквенные семечки — магний и триптофан

Горсть семян перед сном снабжает организм магнием и триптофаном — аминокислотой, из которой вырабатывается мелатонин. Они помогают расслабиться и поддерживают чувство сытости. Добавьте ложку семечек в греческий йогурт — вкусно и полезно.

Морские водоросли — минералы для гормонального равновесия

Нори, вакаме и другие морские водоросли содержат магний, йод и омега-3 жирные кислоты, которые снижают уровень стресса и поддерживают функцию щитовидной железы. Диетологи советуют добавлять их в супы или салаты 2−3 раза в неделю.

