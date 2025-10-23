Министр финансов США анонсировал «существенное» усиление санкций против России 23.10.2025, 0:10

В ближайшее время.

Глава Минфина США Скотт Бессент 22 октября анонсировал существенное ужесточение санкций против России, сообщил корреспондент американского телеканала MSNBC Джейк Трейлор.

«О существенном усилении санкций против России будет объявлено либо в конце сегодняшнего дня, либо завтра утром», — цитирует Бессента журналист.

Ранее 22 октября сенаторы Джим Риш и Джин Шахин сообщили «Суспільному», что комитет по международным отношениям Сената поддержал три законодательные инициативы, направленные против РФ из-за войны, которую та начала против Украины. Одна из них предлагает признать Россию государством-спонсором терроризма.

По словам законодателей, речь идет о таких документах:

законопроект СТОП Россия и Китай;

законопроект о внесении изменений в Rebuilding Economic Prosperity and Opportunity for Ukrainians Act (REPO act), который предусматривает совершенствование механизма использования замороженных российских суверенных активов в пользу Украины;

законопроект о признании РФ государством-спонсором терроризма.

