Латвия заявила, что не пропустит самолет Путина через свое небо

  • 23.10.2025, 2:33
Рига считает, что Москва не готова к мирному процессу.

Латвия не видит возможности выдать разрешение на полет самолета Путина через свое воздушное пространство в Будапешт на возможную встречу с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом МИД Латвии заявил латвийскому агентству LETA.

В МИДе отметили, что Латвия поддерживает усилия Трампа по прекращению конфликта России и Украины, но на данный момент, по мнению дипведомства, нет признаков готовности Москвы к конструктивному мирному процессу.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский не исключил, что если кремлевский правитель Владимир Путин по дороге в Будапешт воспользуется польским воздушным пространством, самолет с ним могут принудительно посадить.

