Некоторые квартиры и дома обложат повышенным налогом 23.10.2025, 4:00

Суммы могут вырасти в разы.

В 2026 году в Беларуси могут значительно увеличиться имущественные налоги для физических лиц – владельцев больших квартир и коттеджей. Такой вывод можно сделать, ознакомившись с проектом Налогового кодекса-2026, пишет myfin.by.

Предлагается установить для квартир площадью свыше 150 кв. метров повышающий коэффициент 2, а для квартир площадью свыше 250 кв. метров – коэффициент 3. В аналогичном порядке будут установлены повышающие коэффициенты для частных домов и дач, принадлежащих физлицам, площадью свыше 200 и 300 кв. метров.

По мнению главы Минфина Юрия Селиверстова, это позволит приблизить налоговую базу к реальной стоимости такой недвижимости. Предполагается, что повышенный налог будут платить около 27 тысяч граждан.

В Беларуси налоговая база налога на недвижимость в общем случае определяется как расчетная стоимость 1 кв. метра (одного метра) на 1 января отчетного года. Так, в Минске для одноквартирных блокированных жилых домов площадью менее 200 кв. метров этот показатель на 2026 год увеличится с 816 до 871 рубля, для дач – с 623 до 665 рублей. Для домов площадью от 200 до 300 кв. м этот показатель составит 1742 рубля, дач – 1330 рублей, а свыше 300 кв. м – 2613 рублей и 1995 рублей соответственно.

Для жилых помещений площадью до 150 кв. м в многоквартирном или блокированном жилом доме расчетная стоимость 1 кв. метра в столице увеличится с 1020 до 1089 рублей, для квартир площадью от 150 до 250 кв. м будет в 2 раза больше, а свыше 150 кв. м – в 3 раза больше.

Таким образом, сумма налога с квартиры в Минске площадью, например, 180 кв. м вырастет с 183,6 рубля до 392 рублей, а площадью 280 кв. м – с 285,6 до 914,8 рубля. А с дачи в Минском районе площадью 250 м налог вырастет с 124,8 рубля до 266,5 рубля.

Отметим, что повышающие коэффициенты 2 и 3 и в текущем году применялись в отношении иных зданий, сооружений, помещений, площадь (протяженность) которых составляла от 200 до 400 кв. метров и свыше 400 кв. м соответственно. Для таких объектов расчетная стоимость 1 кв. м индексируется на 6,7 %.

Кроме того, порог кадастровой стоимости и ставка налога по земельным участкам жилой усадебной зоны будут дифференцироваться по категориям плательщиков. Для физических лиц эти показатели вырастут в 2 раза, тогда как для организаций они будут проиндексированы всего на 6,7 %.

Таким образом, налоговая нагрузка на физлиц-домовладельцев заметно вырастет. Напомним, с 2022 года отменена льгота в виде освобождения от налога на недвижимость одной квартиры, принадлежащей физлицу. Эта льгота сохранена для определенных категорий физлиц (пенсионеров, инвалидов и т. п.) независимо от регистрации в таких квартирах трудоспособных граждан.

