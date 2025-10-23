закрыть
23 октября 2025, четверг, 4:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Премьер Швеции показал Зеленского в кабине Gripen

  • 23.10.2025, 5:00
Премьер Швеции показал Зеленского в кабине Gripen

Фотофакт.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в среду, 22 октября, опубликовал в соцсети X фото, на котором президент Украины Владимир Зеленский сидит в кабине истребителя Gripen.

«Сейчас посадка», — подписал фотографию премьер-министр Швеции.

Напомним, Швеция продаст Украине 120-150 современных истребителей Saab JAS 39 Gripen E. Их уже начинают производить, а в целом сделка растянется на 10-15 лет.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Трамп и Рубио отказались от дальнейших контактов с Москвой?
Трамп и Рубио отказались от дальнейших контактов с Москвой? Иван Яковина
Путин сделал шаг в направлении пропасти
Путин сделал шаг в направлении пропасти Аббас Галлямов
Трамп, Путин и «Томагавки»
Трамп, Путин и «Томагавки» Владимир Фесенко
Окончательная победа
Окончательная победа Леонид Невзлин