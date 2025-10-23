Премьер Швеции показал Зеленского в кабине Gripen
- 23.10.2025, 5:00
Фотофакт.
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в среду, 22 октября, опубликовал в соцсети X фото, на котором президент Украины Владимир Зеленский сидит в кабине истребителя Gripen.
«Сейчас посадка», — подписал фотографию премьер-министр Швеции.
Напомним, Швеция продаст Украине 120-150 современных истребителей Saab JAS 39 Gripen E. Их уже начинают производить, а в целом сделка растянется на 10-15 лет.
Now boarding pic.twitter.com/gPvRSk0ZZS— Ulf Kristersson (@SwedishPM) October 22, 2025