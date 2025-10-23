На военном заводе в Челябинской области РФ прогремели взрывы и вспыхнул пожар 23.10.2025, 8:09

Фото: Exilenova+

Завод производит боеприпасы и взрывчатые вещества.

Вечером 22 октября на заводе «Пластмас» в городе Копейск Челябинской области России прогремели взрывы и начался сильный пожар. Завод производит боеприпасы и взрывчатые вещества, пишет «Фокус».

На момент публикации известно, что в результате взрывов на заводе в Копейске погибли по меньшей мере 9 человек. Об этом сообщило российское издание «Известия» со ссылкой на заявление местного губернатора.

В то же время есть информация о пропавших без вести из-за инцидента.

«На месте пожара ликвидировано открытое горение, осуществляется его проливка. Сразу после спасатели приступят к разбору завалов», — пишут росСМИ.

Первые взрывы на заводе в Копейске прогремели еще около 22:30 часов. Впоследствии стало известно о 4 погибших и по меньшей мере 5 пострадавших из-за взрывов. Однако, как передавали российские медиа, информация об атаке беспилотников на завод, которую распространили в сети, предварительно, не подтверждается.

Около полуночи на заводе «Пластмас» прогремел повторный взрыв, процитировало российское медиа Astra заявление губернатора Челябинской области. По его данным, взрыв произошел на месте возгорания.

Известно, что пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. В сети также показали кадры с места событий.

По состоянию на 02:30 часов, как сообщил губернатор, в результате взрывов в Копейске количество погибших возросло до 9.

На месте инцидента работают российские оперативные службы. Последствия уточняются.

Стоит отметить, что мониторинговые каналы утверждают о том, что причиной взрывов в Копейске является атака беспилотников. По свидетельствам местных жителей, завод атаковали по меньшей мере 3 беспилотника.

Город Копейск расположен неподалеку от Челябинска. Расстояние от него до украинской границы достигает 1700 километров.

Взрывы на заводе «Пластмас» в Копейске: что известно о производстве

«Пластмас» принадлежит холдингу АО «Технодинамика» госкорпорации «Ростех». Предприятие является частью российского военно-промышленного комплекса и занимается поставкой необходимых компонентов для российско-украинской войны.

Завод производит боеприпасы и взрывчатые вещества, а также работает с технологиями, которые прямо поддерживают операции ВС РФ против Украины.

