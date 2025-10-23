Евросоюз согласовал 19-й пакет санкций против России 23.10.2025, 8:13

В него входят запрет на импорт природного газа и ограничения против

Страны Европейского Союза окончательно одобрили 19-й пакет санкций против страны-агрессора России за войну, которую она ведет против Украины. В этом пакете ограничений анонсированный ранее запрет на импорт российского природного газа, а также новые ограничения на поездки российских «дипломатов» в ЕС и новые санкции на 117 судов из «теневого флота» Москвы.

Об этом официально сообщила Дания, которая председательствует в ЕС. Еврокомиссия обещает сделать соответствующее сообщение позже. В свою очередь Reuters, ссылаясь на дипломатические источники в ЕС, добавляет в санкционный список включены четыре организации, связанные с нефтяной промышленностью Китая.

«Благодаря подавляющей поддержке сегодняшнего соглашения мы посылаем четкий сигнал: Европа отказывается быть уязвимой к энергетическому шантажу России. Постепенно отказываясь от импорта российского газа, мы укрепляем нашу коллективную энергетическую безопасность и делаем решительный шаг к настоящей стратегической независимости и перехода на чистую энергетику», – заявил энергетики и коммунальных услуг Дании Ларс Аагард.

В Дании уверяют, что уже начата письменная процедура утверждения Европейским Советом санкций, и «если возражений не будет получено, пакет будет принят 23 октября в 8:00 утра».

Главный пункт этого пакета санкций – запрет на импорт российского газа – напомним, принят с поправкой. А именно – запрет вступает в силу на год раньше, чем предлагали в Еврокомиссии. Уже существующие контракты будут расторгнуты.

Так, краткосрочные контракты с Россией будут расторгнуты за шесть месяцев, а долгосрочные контракты до января 2027 года.

В новом пакете санкций также новые ограничения на поездки российских дипломатов в страны ЕС.

Также добавляются в санкционный список «теневого флота» России еще 117 танкеров (таким образом их общее количество в этом списке теперь достигает 558 судов).

В список будут включены четыре организации, связанные с нефтяной промышленностью Китая, но их названия в ближайшее время не будут обнародованы. В Reuters отмечают, что это два нефтеперерабатывающих завода, торговая компания и организация, которая помогает в обходе санкций.

