В Рязани прогремела серия взрывов: под ударом НПЗ и аэродром 5 23.10.2025, 8:35

7,396

Очевидцы сообщают, что это была атака дронов.

В ночь на 23 октября в российской Рязани прогремела серия взрывов. Местные сообщают об атаке беспилотников, публикуя видео, на которых слышны характерные звуки пролета дронов.

Как сообщает Telegram-канал Shot, взрывы раздавались в Рязани и городе Скопин. Речь идет о по меньшей мере 10 взрывах. Канал утверждает, что по воздушным целям отработала российская ПВО, поэтому попаданий и разрушений якобы нет.

Впрочем, очевидцы публикуют в сети видео, на которых видно пожары. Telegram-канал Exilenova+ сообщает, что взрывы раздавались в районе местного НПЗ и аэродрома Дягилево.

Местные власти пока не комментируют инциденты. В структурах ВСУ также пока не подтверждали причастность к атаке.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com