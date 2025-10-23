В Рязани прогремела серия взрывов: под ударом НПЗ и аэродром

В Рязани прогремела серия взрывов: под ударом НПЗ и аэродром5
- 23.10.2025, 8:35
- 7,396
Очевидцы сообщают, что это была атака дронов.
В ночь на 23 октября в российской Рязани прогремела серия взрывов. Местные сообщают об атаке беспилотников, публикуя видео, на которых слышны характерные звуки пролета дронов.
Как сообщает Telegram-канал Shot, взрывы раздавались в Рязани и городе Скопин. Речь идет о по меньшей мере 10 взрывах. Канал утверждает, что по воздушным целям отработала российская ПВО, поэтому попаданий и разрушений якобы нет.
Впрочем, очевидцы публикуют в сети видео, на которых видно пожары. Telegram-канал Exilenova+ сообщает, что взрывы раздавались в районе местного НПЗ и аэродрома Дягилево.
Местные власти пока не комментируют инциденты. В структурах ВСУ также пока не подтверждали причастность к атаке.