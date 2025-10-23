Скандал в Могилеве: кондуктор выгнала школьника из троллейбуса 18 23.10.2025, 8:50

Стало известно, как отреагировало ее руководство.

Недавно в белорусском сегменте TikTok бурно обсуждали инцидент в Могилеве. Суть истории в том, что у школьника не оказалось при себе справки, подтверждающей право на льготный проезд, из-за чего между ним и кондуктором произошел конфликт. На ролик обратило внимание руководство троллейбусного парка города, заметило BGMedia.

@lzkv_s За день до этого, очень сильно опустили двух девочек, также на весь автобус. Езжу не часто, но с таким сталкиваюсь каждый раз 🤬 ♬ оригинальный звук - сашка лызикова

В завирусившемся ролике кондуктор в троллейбусе хотела высадить подростка, забывшего оригинал справки о том, что он учащийся. Мальчик пытался доказать, что он школьник, показывал дневник и бейджик, но кондуктора это не убедило. На видео заметно, что пассажиры сочувствовали школьнику и даже предлагали оплатить за него проезд. Однако мальчик отказался, заявив, что делать этого не будет из принципа, ведь он школьник. В ответ кондуктор повысила голос: «Из принципа ты пойдешь на выход!»

Мнения пользователей разделились. Одни встали на сторону школьника, считая, что грубый тон кондуктора недопустим. Другие, наоборот, посчитали виноватым самого подростка, который должен был «уважать старших». Видео, набравшее несколько миллионов просмотров, дошло и до руководства троллейбусного парка.

В TikTok выступил директор Могилевского филиала троллейбусного парка № 1 ОАО «Могилевоблавтотранс» Сергей Монастыренко. Он напомнил о правилах: каждый пассажир обязан иметь при себе проездной документ или справку, подтверждающую право на льготы.

«В целях недопущения подобных ситуаций советуем учащимся и их родителям иметь при себе подтверждающий документ», — сказал директор, таким образом, по сути, поддержав действия кондуктора.

#правила #законы #перевозки #льготы ♬ оригинальный звук - mogilevoblavtotrans @mogilevoblavtotrans Почему каждая услуга имеет ценность, и как это связано с льготами? 🤔 Друзья, хотим поговорить о важном принципе, который касается каждого из нас и особенно наших детей: каждая услуга, которой мы пользуемся, — это результат чьего-то труда. Будь то поездка в транспорте, поход в кино или использование интернета — за всем этим стоят люди, которые работают, чтобы сделать нашу жизнь комфортнее. Ценить и оплачивать этот труд — значит проявлять уважение и поддерживать справедливое общество. Это основа, которую важно закладывать в детях с ранних лет. И здесь возникает важный момент о льготах! Если при оплате услуги предусмотрена льгота (например, бесплатный проезд для школьника), то ребенок должен четко понимать: право на эту льготу он получит только при предъявлении необходимого документа. Это не прихоть, а правило! Оригинал справки учащегося, ученический билет или любой другой подтверждающий документ — это ваш пропуск к законной льготе. Без него услуга оплачивается по полному тарифу. Почему это так важно? Если не научить ребенка этим простым истинам с детства, можно вырасти не только безответственным, но и, к сожалению, бескультурным. Вместо того чтобы предъявить положенный документ, такой человек может попытаться добиться своего хамством, грубостью и полным неуважением к старшим и правилам. Это путь к конфликтам и отсутствию элементарной вежливости в обществе. Давайте учить наших детей ответственности и уважению: • Ценить труд других: Понимать, что за услугами стоит работа людей. • Соблюдать правила: Если есть льгота, то и документы должны быть на руках. • Проявлять уважение: К работникам сферы услуг и ко всем пассажирам, которые соблюдают правила. Это не только вопрос оплаты или льгот, но и формирования ответственного, культурного и законопослушного гражданина, который строит цивилизованное общество. #могилевоблавтотранс

Комментаторы разделились во мнениях.

«Дело не в оплате, а в уважении. Детей нужно с детства учить почтению к старшим, иначе завтра они совсем потеряют ориентиры», — написала одна пользовательница.

Другие пошли дальше и предложили наказать школьника: «Отправить «благодарственное» письмо в школу, родителям и в инспекцию по делам несовершеннолетних. Пусть проведут воспитательную беседу».

«Раньше у кондуктора было отдельное место, и никто не спорил. Почему сейчас молодежь забыла элементарные правила уважения?» — отмечают пользователи.

«Если пассажир забыл дома проездной, он оплачивает билет, а не показывает фото. С парнем та же история. Непонятно даже, школьник он или студент колледжа. Нужно воспитывать детей законопослушными, а не «принципиальными», — добавила белоруска.

«Ответочка от хамоватой кондуктора в лице начальника! Простите, но выглядит смешно», — написал другой комментатор.

«Я пересмотрела видео и не увидела вины кондуктора. Повысила голос — человеческий фактор. А школьник вел себя самоуверенно и безнаказанно. Родителям должно быть стыдно. В школе обязаны объяснить, как вести себя в общественных местах. Стыд и срам таким ученикам», — считают защитники кондуктора.

