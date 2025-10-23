Партизаны парализовали железную дорогу в Чувашии 23.10.2025, 8:58

2,200

Иллюстративное фото: повреждения на железной дороге в России (Getty Images)

Выведены из строя ключевые объекты инфраструктуры.

Агенты движения «Атеш» парализовали железнодорожные перевозки оккупантов в Чувашии.

Об этом сообщает партизанское движение «Атеш» в Telegram.

Партизаны движения «Атеш» провели успешную диверсию на стратегически важном железнодорожном участке возле населенного пункта Мыслец Чувашской Республики.

Один из членов подполья вывел из строя ключевые объекты инфраструктуры. Следовательно, было временно заблокировано движение военных эшелонов в критически важном направлении.

Этот железнодорожный узел важен для переброски военных грузов с заводов Поволжья и Урала, включая технику, боеприпасы и ГСМ, отмечается в сообщении.

«Вывод его из строя парализовал логистику оккупантов, сорвав своевременное снабжение на фронт и заставив противника перенаправлять грузы через удлиненные маршруты, что создало каскадные сбои в системе снабжения», - проинформировали члены движения.

