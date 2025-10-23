«Удар под дых»: нефтяные санкции США загоняют Путина в тупик 2 23.10.2025, 9:25

3,714

Вашингтон резко усилил давление на Москву.

Администрация Дональда Трампа неожиданно ввела санкции против двух крупнейших энергетических компаний России - «Роснефти» и «Лукойла», которые эксперты называют «двигателями, перекачивающими деньги через военные вены Кремля». Это настоящий «удар под дых» для военной экономики Кремля, пишет Sky News.

По словам американского Министерства финансов, цель этих мер - «ослабить способность Кремля получать доходы для своей военной машины». В Вашингтоне отмечают, что нефть - это «кровоток» российской экономики, и новые санкции фактически «перекрывают этот кровоток».

Впрочем, даже в США признают, что такой шаг несет риски для глобального рынка.

Сжимая российский нефтяной сектор, президент сжимает грудь мирового рынка, отмечает канал. Рост цен на энергоносители может больно ударить и по самим США.

Сам Трамп признал масштабность шага, но выразил надежду, что «санкции не продлятся долго»:

«Это масштабные санкции, и я надеюсь, что они не продлятся долго», - сказал президент.

Европа поддержала Вашингтон

Европейский Союз оперативно присоединился к новым ограничениям, усилив контроль над импортом российской нефти и закрыв лазейки в судоходстве. В Брюсселе отмечают, что «западный альянс стоит единым фронтом».

На фоне объявления санкций Трамп провел встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Президент США подчеркнул, что отменил запланированный саммит с Владимиром Путиным, поскольку «не хотел напрасно потратить свое путешествие».

Рютте, который публично поддержал Трампа, назвал его «единственным, кто может это сделать».

Китай и новая дипломатическая партия

Аналитики обращают внимание на роль Китая, который может использовать свое влияние на Москву во время предстоящих торговых переговоров между Трампом и Си Цзиньпином.

Канал пишет:

«Санкции президента США - это больше, чем просто наказание, это стратегическая авантюра, направленная на то, чтобы загнать Путина в угол, но грань ошибки очень тонкая».

Если цены на нефть резко подскочат или единство союзников пошатнется, президент США может сам оказаться под давлением.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com