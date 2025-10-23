ISW: ВСУ продвинулись на ключевых участках фронта 1 23.10.2025, 9:36

2,892

фото: getty images

Оккупанты сдаются в плен десятками.

Силы обороны Украины кроме эффективной обороны на всех участках фронта, иногда проводят контрнаступательные операции. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны (ISW).

В частности, на Покровском направлении недавние успешные действия украинских военных позволили им продвинуться вперед в районе двух критически важных городов.

Что известно о последних продвижениях ВСУ

Аналитики ISW проанализировали геолокационные кадры от 22 октября, свидетельствующие об освобождении украинскими защитниками населенного пункта Кучеров Яр, который находится на северном похожи от города Доброполье и недалеко от Покровска.

Согласно сообщению воздушно-десантных войск Украины, во время освобождения села также более 50 российским оккупантам пришлось сложить оружие и сдаться в плен.

Кроме этого украинские военные сохраняют позиции и недавно продвинулись в районе трассы в западной части Покровска. На этом участке ранее сохраняли присутствие оккупационные войска РФ, однако геолокационные кадры от 20 октября указывают на успех Сил обороны Украины.

