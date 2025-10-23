закрыть
23 октября 2025, четверг, 10:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Работа международной IT-компании в Минске оказалась частично парализована после увольнения сотрудницы

  • 23.10.2025, 9:43
  • 3,652
Работа международной IT-компании в Минске оказалась частично парализована после увольнения сотрудницы

Женщина попыталась «самостоятельно восстановить справедливость».

Уголовное дело за блокировку и модификацибю компьютерной информации возбудили в отношении 33-летней жительницы Минской области, которая после увольнения захватила соцсети бывшего работодателя. Подробности рассказали в МВД.

В милицию обратились представители международной IT-компании с заявлением об утрате доступа к корпоративным аккаунтам в соцсетях.

«Работа фирмы оказалась частично парализована», — сообщили в МВД, добавив, что из-за действий экс-работницы компании было причинено 6 тысяч рублей ущерба.

Оперативники выяснили, что к преступлению причастна бывшая сотрудница — 33-летняя жительница Минской области.

«Женщина отвечала за администрирование социальных сетей и рекламных кабинетов. После ухода изменила пароли и настройку двухфакторной аутентификации. Фигурантка призналась, что осталась недовольна расчетом при увольнения и попыталась «самостоятельно восстановить справедливость», — рассказали в МВД.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело за блокирование и модификацию компьютерной информации.

«Вмешательство в функционирование корпоративных цифровых ресурсов после прекращения трудовых отношений может повлечь уголовную ответственность. Работодателям следует менять пароли входа в аккаунты после увольнения каждого сотрудника, имевшего к ним доступ», — посоветовали в МВД.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Трамп и Рубио отказались от дальнейших контактов с Москвой?
Трамп и Рубио отказались от дальнейших контактов с Москвой? Иван Яковина
Путин сделал шаг в направлении пропасти
Путин сделал шаг в направлении пропасти Аббас Галлямов
Трамп, Путин и «Томагавки»
Трамп, Путин и «Томагавки» Владимир Фесенко
Окончательная победа
Окончательная победа Леонид Невзлин