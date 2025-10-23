Работа международной IT-компании в Минске оказалась частично парализована после увольнения сотрудницы 23.10.2025, 9:43

3,652

Женщина попыталась «самостоятельно восстановить справедливость».

Уголовное дело за блокировку и модификацибю компьютерной информации возбудили в отношении 33-летней жительницы Минской области, которая после увольнения захватила соцсети бывшего работодателя. Подробности рассказали в МВД.

В милицию обратились представители международной IT-компании с заявлением об утрате доступа к корпоративным аккаунтам в соцсетях.

«Работа фирмы оказалась частично парализована», — сообщили в МВД, добавив, что из-за действий экс-работницы компании было причинено 6 тысяч рублей ущерба.

Оперативники выяснили, что к преступлению причастна бывшая сотрудница — 33-летняя жительница Минской области.

«Женщина отвечала за администрирование социальных сетей и рекламных кабинетов. После ухода изменила пароли и настройку двухфакторной аутентификации. Фигурантка призналась, что осталась недовольна расчетом при увольнения и попыталась «самостоятельно восстановить справедливость», — рассказали в МВД.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело за блокирование и модификацию компьютерной информации.

«Вмешательство в функционирование корпоративных цифровых ресурсов после прекращения трудовых отношений может повлечь уголовную ответственность. Работодателям следует менять пароли входа в аккаунты после увольнения каждого сотрудника, имевшего к ним доступ», — посоветовали в МВД.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com