В Европарламенте поименно перечислили белорусских героев 23.10.2025, 10:13

Малгожата Госевска вспомнила об узниках совести, погибших в лукашенковских застенках.

22 октября в Европейском парламенте во время пленарной сессии в Страсбурге прошли дебаты по ситуации в Беларуси.

О белорусских героях, умерших в лукашенковских застенках, говорила глава делегации Европарламента по связям с Беларусью, евродепутат от Польши Малгожата Госевска, сообщает корреспондент сайта Charter97.org:

— Мы должны помнить об этих мужественных людях, посвятивших свою жизнь борьбе за свободу и справедливость.

Отдадим дань уважения их памяти и мужеству, назвав их имена:

Витольд Ашурок, Eлeна Амелина, Роман Бондаренко, Валерий Богдан, Анна Кондратенко, Тамара Каравай, Вадим Храсько, Николай Климович, Александр Кулинич, Игорь Ледник, Владимир Крысенок, Никита Кривцов, Андрей Поднебенный, Артём Паруков, Алесь Пушкин, Дмитрий Сорокин, Сергей Щетинко, Дмитрий Шлетгауэр, Валентин Штермер, Дмитрий Стаховский, Константин Шишмаков, Александр Тарайковский и Александр Вихор.

Почтим их память! Мы солидарны с их семьями и друзьями в их горе.

Я хочу громко заявить: мы видим преступления Лукашенко и его соратников, мы собираем доказательства, и наступит день, когда их будет судить Международный трибунал в Гааге, — сказала Малгожата Госевска.

Отметим, число известных СМИ случаевсмерти политзаключенных — более 10.

21 мая 2021 года в Шкловской колонии умер политзаключенный Витольд Ашурок.

5 января 2022 года в Могилеве покончил жизнь самоубийством политзаключенный Дмитрий Дудойть.

7 мая 2023 года в колонии умер политзаключенный Николай Климович.

5 июля 2023 года в Лидском РОВД внезапно скончался 37-летний местный поэт, участник фестивалей современного искусства Дмитрий Сорокин.

11 июля 2023 года в Гродненской тюрьме от прободной язвы умер художник Алесь Пушкин.

13 января 2024 в витебской колонии №3 от пневмонии умер 50-летний политзаключенный Вадим Храсько.

20 февраля 2024 года стало известно о смерти в тюрьме активиста оппозиции Игоря Ледника, у которого была группа инвалидности из-за проблем с сердцем.

10 апреля 2024 года в брестcком СИЗО умер обвиняемый в оскорблении Лукашенко подполковник ВДВ Александр Кулинич.

1 ноября 2024 года умер 22-летний Дмитрий Шлетгауэр — гражданин России.

8 сентября 2025 года стало известно о смерти 36-летнего политзаключенного Андрея Поднебенного, осужденного на 16 лет и 8 месяцев колонии.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com