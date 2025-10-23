ЕС утвердил 19-й пакет санкций против России 23.10.2025, 10:25

3,640

Кая Каллас

Фото: Getty Images

Стало известно, что попало под удар.

Европейский Союз утвердил новый пакет санкций, направленный против «теневого флота» России и импорта сжиженного природного газа.

Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

«Мы только что приняли наш 19-й пакет санкций. Он нацелен, в частности, на российские банки, криптовалютные биржи, предприятия в Индии и Китае», - написала она.

По ее словам, ЕС ограничивает передвижения российских дипломатов, чтобы противостоять попыткам дестабилизации.

«Путину становится все сложнее финансировать эту войну», - добавила Каллас.

Как сообщили в датском председательстве ЕС, «сегодня хороший день для Европы и Украины».

Новые ограничения «введут новые и всеобъемлющие меры в отношении нефти и газа, теневого флота и финансового сектора России». Это включает запрет на импорт российского СПГ и дополнительные шаги для предотвращения обхода санкций.

Долгое обсуждение

Решение принято после того, как Словакия сняла свои возражения против пакета.

Пакет санкций одобрен после нескольких недель переговоров между странами-членами, которые не могли согласовать детали. Обсуждение нового пакета санкций длилось несколько недель. Австрия, Венгрия и Словакия блокировали решение, выдвигая собственные требования.

В итоге компромисс был достигнут, и документ получил одобрение всех 27 государств ЕС.

Что войдет в 19-й пакет

Пакет включает запрет на импорт сжиженного природного газа из России с января 2027 года - на год раньше, чем планировалось ранее. Кроме того, ограничения коснутся российских банков, финансовых структур в Центральной Азии и нескольких криптобирж, которые помогают России обходить санкции.

Новый пакет также включает торговые ограничения против китайских и индийских компаний, которые помогали России обходить санкции.

Помимо этого, Евросоюз вводит запрет на экспорт товаров на сумму более 40 млрд евро, используемых в российской военной промышленности, включая минералы, керамику и резину.

Кроме того, в черный список ЕС добавлены более 100 нефтяных танкеров, задействованных в нелегальной торговле российской нефтью. Общее количество судов под санкциями достигнет около 550.

Санкции США

Решение ЕС было принято вскоре после того, как администрация Дональда Трампа ввела собственные санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний. Эти меры направлены на ограничение доступа Москвы к международным энергетическим рынкам и сокращение доходов от экспорта нефти и газа.

Новый пакет санкций ЕС является частью общей стратегии Запада по усилению давления на Кремль и поддержке Украины в условиях продолжающейся войны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com