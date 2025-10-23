Белорус за одну ночь пытался угнать три автомобиля 1 23.10.2025, 10:32

2,176

иллюстративное фото

Не хотел ждать поезда.

В агрогородке Полыковичи Могилевского района 32-летний мужчина за одну ночь попытался угнать сразу три автомобиля. Однако ни одна из попыток не увенчалась успехом, а уже на следующий день он был задержан, сообщили в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.

Первой жертвой угонщика стал BMW, стоявший незапертым в гараже частного дома. Воспользовавшись ключом, оставленным в замке зажигания, мужчина завел автомобиль и попытался выехать, но хозяин заметил движение и спугнул злоумышленника.

Вскоре мужчина угнал «жигули», однако автомобиль заглох на соседней улице. После этого угонщик переключился на Opel Astra, также стоявший незапертым с ключом в замке зажигания. Но и этот угон закончился провалом — мужчина не смог включить заднюю передачу и бросил машину неподалеку.

Сотрудники милиции установили, что ко всем трем эпизодам причастен один и тот же человек — ранее судимый житель города Старые Дороги, уроженец Горецкого района. Он признался, что решил угнать автомобиль, чтобы быстрее добраться домой, не дожидаясь поезда.

Суд Могилевского района признал мужчину виновным и, с учетом предыдущей судимости за угон и кражу, назначил наказание в виде трех лет и одного месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com