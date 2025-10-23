WSJ: Военная машина Путина получит серьезный удар из-за новых санкций США 23.10.2025, 10:36

Россияне уже имеют трудности с финансированием правительства и вооруженных сил.

Президент США Дональд Трамп заявил о ведении новых санкций против двух крупнейших компаний РФ на фоне разочарования Вашингтона войной в Украине. Такие санкции станут первыми прямыми мерами США в отношении России за время второго срока президентства Трампа, пишет The Wall Street Journal.

Известно, что ограничения направлены против «Лукойла» и «Роснефти», а также почти 30 их дочерних компаний.

В издании добавляют, что санкции вводятся из-за застоя в переговорах о прекращении огня в Украине. Более того, Трамп отложил свою запланированную встречу с российским диктатором Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Будапеште.

«До сегодняшнего дня «Роснефть» и «Лукойл» были отрезаны от американских рынков капитала. Сегодня они полностью отрезаны от доллара - от всех транзакций любого вида», - пояснил бывший высокопоставленный чиновник Государственного департамента, ответственный за санкции, Эдди Фишман.

В сообщении о санкциях Министерство финансов также предупредило, что «иностранные финансовые учреждения, которые осуществляют или способствуют значительным операциям или предоставляют любые услуги, связанные с военно-промышленной базой России», также «рискуют быть подвергнутыми санкциям».

В министерстве добавили, что операции с новоназначенными субъектами «могут повлечь наложение вторичных санкций на иностранные финансовые учреждения, которые в них участвуют».

«Китайский банк, нефтетрейдер из ОАЭ, индийский нефтеперерабатывающий завод - если кто-либо из них осуществляет операции с этими российскими компаниями, они могут попасть под санкции США», - заверил Фишман.

Также ожидается, что санкции против возможности РФ продавать нефть и энергоресурсы значительно повлияют на экономику страны.

«Военная машина России подвергнется серьезному удару. Они уже сейчас испытывают трудности с финансированием правительства и вооруженных сил, поэтому это повлияет на их способность продолжать войну и может стать движущим фактором, который заставит Путина сесть за стол переговоров», - подчеркнул бывший сотрудник Белого дома и Министерства финансов, который сейчас работает в аналитическом центре Atlantic Council, Ким Донаван.

В то же время высокопоставленные европейские чиновники давно говорят, что усиление санкций против РФ заставит Кремль пойти на серьезные переговоры, чтобы закончить войну в Украине. Известно, что сегодня, 23 октября, ЕС должен утвердить 19-й пакет мер, который тоже будет предусматривать запрет импорта сжиженного природного газа из России, начиная со следующего года.

«Ожидается, что в четверг лидеры ЕС также поддержат план, который предусматривает предоставление Украине займа в размере 200 миллиардов долларов из российских активов, замороженных в первые дни войны. Эти деньги предназначены для того, чтобы помочь Украине содержать вооруженные силы в течение следующих двух лет, чтобы убедить Кремль искать пути прекращения войны», - подытожили в WSJ.

