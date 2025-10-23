На экваторе Марса обнаружены огромные залежи льда 2 23.10.2025, 10:39

Как он оказался в неожиданном месте.

Ученые считают, что древние извержения вулканов на Марсе могут объяснить загадочные признаки скрытого водяного льда на экваторе Красной планеты.

Также исследователи считают, что древний вулканизм мог создать на Марсе пригодные для жизни условия. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications, пишет Space (перевод - «Фокус»).

Предыдущие исследования показали, что на поверхности Марса находится много водяного льда. Но большая часть этого льда сосредоточена на полюсах Красной планеты, как и на Земле. Недавно космические аппараты Mars Odyssey и Trace Gas Orbiter обнаружили повышенные уровни водорода у поверхности в экваториальных районах Марса. Это указывает на наличие водяного льда, которые в течение миллиардов лет мог сохраниться и все еще может существовать под поверхностью экваториальных районов Красной планеты.

Но как этот водяной лед появился в таком неожиданном месте на Марсе? Предыдущие исследования предполагали, что этот лед мог возникнуть в результате извержения вулканов, когда происходили выбросы большого количества водяного пара.

Авторы нового исследования создали модели климата Марса и воссоздали извержения вулканов на планете, которые должны были происходить в период между 4,1 и 3 миллиарда лет назад. Моделирование показало, что извержения вулканов выбрасывали водяной пар на большую высоту, где он мог замерзнуть в холодной атмосфере Марса и позже выпасть в виде льда. Ученые выяснили, что всего одно трехдневное извержение могло привести к образованию ледяных отложений толщиной до 5 метров в районе извержения вулкана. Ученые говорят, что в результате многочисленных извержений в течение миллионов лет могло образоваться очень много залежей водяного льда.

Исследование предполагает, что многочисленные извержения вулканов заполнили экваториальные районы не только льдом, но и пеплом, который покрыл этот лед и позволил ему сохраниться. Таким образом можно объяснить повышенные уровни водорода на экваторе Марса, обнаруженные орбитальными аппаратами.

В то же время, как считают ученые, водород может свидетельствовать не о наличие скрытого водяного льда, а его источником являются некоторые минералы. Поэтому ученые продолжать исследование, чтобы подтвердить или опровергнуть наличие водяного льда под поверхностью на экваторе Марса.

По словам авторов исследования, извержения вулканов могли выбрасывать в атмосферу Марса серную кислоту. Это могло привести к образованию аэрозолей, отражающих солнечный свет, которые охладили Марс и привели к появлению глобальной зимы. Эта зима могла способствовать длительному накоплению водяного льда.

В то же время извержения вулканов могли также создавать тепло и химические вещества, которые могли создать кратковременные пригодные для жизни условия на Марсе. Возможно, водяной лед все еще хранит признаки внеземной жизни на Красной планете.

