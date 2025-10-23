NSJ: Российские финансы «мигают красным» 2 23.10.2025, 11:07

«Русского медведя» медленно, но верно морят голодом.

Россия сталкивается с растущим давлением на свою нефтяную отрасль — ключевой источник финансирования войны против Украины. Экономические санкции и украинские атаки на нефтяную инфраструктуру все сильнее подрывают устойчивость режима Путина, пишет National Security Journal (перевод — сайт Charter97.org).

По данным западных аналитиков, Украина при поддержке разведданных США вывела из строя до 38% российских нефтеперерабатывающих мощностей. Это ставит Москву перед выбором: продолжать финансировать войну или удерживать социальную и экономическую стабильность внутри страны.

«Пока Путин может экспортировать нефть, война не закончится», — отметил один из украинских экспертов. Однако именно этот источник силы Кремля теперь превращается в его слабое место.

Недавно Великобритания объявила новый пакет из 90 санкций, нацеленных на крупнейшие российские нефтекомпании и так называемый «теневой флот» танкеров, перевозящих нефть в обход ограничений. Под ограничения попали также индийские и китайские переработчики, покупающие российское сырье.

Как отмечает Foreign Affairs, российские финансы «мигают красным» — доходы бюджета упали на 17% в первой половине 2025 года, а прогнозируемая цена нефти в бюджете снижена до $59 за баррель.

Аналитики проводят параллели с Второй мировой войной. Как тогда удары союзников по нефтяным заводам Третьего рейха привели к параличу немецкой армии, так и сегодня украинские дроны и саботажные группы шаг за шагом истощают «топливную артерию» России.

По словам эксперта RAND Майкла Боннерта, «без надежных поставок топлива российская армия утратит подвижность, а украинцы получат шанс на постепенные победы». «Русского медведя медленно, но верно морят голодом», — подытожил он.

