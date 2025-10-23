В Борисове люди занимают с раннего утра очередь в рентген-кабинет 2 23.10.2025, 10:57

В чем причина?

Жителям Борисова приходится с раннего утра занимать очередь в рентген-кабинет местной поликлиники № 2.

После того, как видео об этом начало набирать популярность в соцсетях, администрация медучреждения прокомментировала ситуацию пролукашенковским СМИ.

Главная и единственная причина возникших очередей — это «внезапная болезнь рентген-лаборанта», заявили в «Мінскай праўдзе» подчеркнув, что «такая ситуация всегда требует оперативной перестройки работы».

