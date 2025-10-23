В 19-й пакет санкций ЕС против России включены белорусские банки 2 23.10.2025, 11:13

(обновлено) До сих пор под санкциями ЕС находились четыре банка.

В 19-й санкционный пакет Европейского союза против России включены в том числе белорусские банки, следует из сообщения агентства Reuters, пишет «Позірк».

Под новые санкции попали филиалы «Альфа-банка», ВТБ и «Сбера» в Беларуси.

По информации агентства, о том, что страны ЕС одобрили 19-й пакет санкций против РФ за войну против Украины, который включает запрет на импорт российского сжиженного природного газа, 22 октября сообщило датское председательство в Совете ЕС.

До сих пор под санкциями ЕС находились «Белинвестбанк», «Белагропромбанк», банк «Дабрабыт» и Банк развития.

В июле 2025 года эти банки в очередной раз попали под ограничительные меры. Совет ЕС расширил «существующий запрет на предоставление специализированных финансовых сообщений до запрета на транзакции с определенными белорусскими кредитными учреждениями и их дочерними структурами в Беларуси, которые играют значимую роль в белорусской финансовой системе и уже являются объектом ограничительных мер, введенных союзом».

Банк развития Беларуси, «Белагропромбанк» и банк «Дабрабыт» официально отключены от системы SWIFT еще в марте 2022 года.

Европейский союз принял решение прекратить предоставлять этим банкам услуги SWIFT 9 марта в ответ на участие Беларуси в агрессии России против Украины. Ранее эти банки, а также «Беларусбанк» и «Белинвестбанк» были подвергнуты ограничительным мерам ЕС иного характера.

«Белинвестбанк» отключили от SWIFT в июне 2022 года.

