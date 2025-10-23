Зеленский: Прекращение огня возможно
- 23.10.2025, 11:34
- 1,354
Президент Украины объяснил, что для этого надо.
Украина готова к переговорам в любом формате. Приоритетом остается достижение справедливого и долговременного мира, а для этого необходимо усилить давление на агрессора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.
«Сисфаер» возможен, я думаю, каждый из нас хочет «сисфаера», но нужно больше давления на Россию для «сисфаера», - отметил Зеленский.
Он отметил, что Украина готова к переговорам по «сисфаеру» в любом формате. При этом ключевое значение, по словам Зеленского, имеют условия переговоров: приоритетом остается достижение справедливого и долговременного мира.
«Важное значение переговоров - нам нужен справедливый и долговременный мир», - подчеркнул он.