Зеленский: Прекращение огня возможно 23.10.2025, 11:34

Владимир Зеленский

Президент Украины объяснил, что для этого надо.

Украина готова к переговорам в любом формате. Приоритетом остается достижение справедливого и долговременного мира, а для этого необходимо усилить давление на агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

«Сисфаер» возможен, я думаю, каждый из нас хочет «сисфаера», но нужно больше давления на Россию для «сисфаера», - отметил Зеленский.

Он отметил, что Украина готова к переговорам по «сисфаеру» в любом формате. При этом ключевое значение, по словам Зеленского, имеют условия переговоров: приоритетом остается достижение справедливого и долговременного мира.

«Важное значение переговоров - нам нужен справедливый и долговременный мир», - подчеркнул он.

