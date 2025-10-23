Axios: Разочарование Трампа Россией достигло новых высот после разговора Рубио и Лаврова 1 23.10.2025, 11:45

Данный вывод проложил путь отмене встречи с Путиным и решению ввести новые санкции.

Разочарование президента США Дональда Трампа в отношении страны-агрессора России достигло «новых высот» после телефонного разговора между госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым 20 октября.

Об этом со ссылкой на американского чиновника сообщает Axios.

По его словам, разговор закончился безрезультатно и привел к выводу, что «россияне не в том положении, чтобы достичь соглашения о прекращении войны против Украины». Как следствие — нет смысла проводить встречу Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште.

«Данный вывод проложил путь решению Трампа ввести новые санкции против России», — пишет Axios.

В публикации также подчеркивается, что с момента вступления Трампа в должность США впервые ввели санкции против России. В течение нескольких месяцев американский лидер твердил, что введение санкций против Москвы подорвет его дипломатические усилия по прекращению войны. Изменение позиции сигнализирует о том, что этот подход он теперь считает провальным

Новые антироссийские санкции были введены после того, как Трамп отменил встречу с Путиным, и этом свидетельствует о его крайнем недовольстве российским диктатором, резюмирует Axios.

20 октября госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров провели телефонный разговор, во время которого, как отмечал Госдепартамент США, обсудили «следующие шаги» в продолжение переговоров между лидерами двух стран о завершении войны в Украине.

В то же время Кремль охарактеризовал разговор как «конструктивную дискуссию», во время которой обсуждались «возможные конкретные шаги для реализации договоренностей», достигнутых Трампом и Путиным.

По данным CNN, после разговора Рубио и Лаврова американские чиновники пришли к выводу, что позиция Москвы не изменилась и остается максималистской.

Телеканал со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что встреча между Рубио и Лавровым, которая должна была состояться на этой неделе, пока была отложена на «некоторое время». Источник сообщил, что Рубио, вероятно, не будет рекомендовать проведение встречи Трампа с Путиным на следующей неделе.

22 октября в ходе брифинга в Овальном кабинете президент США Дональд Трамп подтвердил, что он отменил ранее планируемую встречу с российским диктатором. Он также признал свое разочарование.

«Все, что я могу сказать, что у нас всегда хорошие разговоры с Владимиром [Путиным], но они ни к чему не приводят», — сказал Трамп.

