23 октября 2025, четверг, 12:15
В Беларусь едет Лавров

11
  • 23.10.2025, 11:42
  • 2,574
В Беларусь едет Лавров
Сергей Лавров

С «рабочим визитом».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Беларусь 27−29 октября, сообщила во время брифинга 23 октября спикер российского МИД Мария Захарова.

«С 27 по 28 октября глава российского внешнеполитического ведомства по приглашению министра иностранных дел Беларуси посетит с рабочим визитом эту страну во главе российской делегации для участия в третьей Международной конференции по евразийской безопасности», — сказала Захарова.

