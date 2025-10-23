В Беларусь едет Лавров

В Беларусь едет Лавров11
- 23.10.2025, 11:42
- 2,574
С «рабочим визитом».
Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Беларусь 27−29 октября, сообщила во время брифинга 23 октября спикер российского МИД Мария Захарова.
«С 27 по 28 октября глава российского внешнеполитического ведомства по приглашению министра иностранных дел Беларуси посетит с рабочим визитом эту страну во главе российской делегации для участия в третьей Международной конференции по евразийской безопасности», — сказала Захарова.