23 октября 2025, четверг, 12:16
В Россию не впустили крупную партию белорусской молочки

1
  • 23.10.2025, 12:05
В Россию не впустили крупную партию белорусской молочки
иллюстративное фото

В чем причина?

Россельхознадзор снова поставил шлагбаум на пути молочной продукции из Беларуси. Сметану и сливочное масло развернули в сторону производителя.

Очередной инцидент случился на российско-белорусской границе в Псковской области. Госинспектор Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора запретил ввоз в страну 1700 кг готовой молочной продукции.

Как оказалось, груз следовал с нарушением ветеринарно-санитарных требований. Если точно: на молочку не были оформлены ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие происхождение и безопасность товара. В страны Евразийского экономического союза такую продукцию ввозить запрещено.

С грузом поступили гуманно – уничтожать его не стали. Отправитель получит свою продукцию обратно.

Неопознанное мясо

Россельхознадзор преградил дорогу машине, которая незаконно пыталась провезти в страну мясо.

Автомобиль для досмотра остановили на российско-белорусской границе в Псковской области. В транспортном средстве, в котором даже не было холодильного оборудования, перевозили партию бескостной говядины в блоках – всего 100 кг.

Более того, во время ветеринарного контроля оказалось, что на товаре отсутствовала маркировка. Водитель не смог представить документы, подтверждающие безопасность и происхождение партии говядины.

